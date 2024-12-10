Усі причини аварії стануть відомі після проведення експертиз

Смертельна аварія сталася близько 4 години ранку 10 грудня в селі Замулинці Коломийського району. Водій на Mercedes з’їхав у кювет і авто перекинулося. Від отриманих травм прикарпатець загинув на місці аварії.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, за кермом був 23-річний мешканець Матеївців.

«Водій Mercedes-Вenz, рухаючись ділянкою автодороги Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига» у напрямку Коломиї, не вибрав безпечної швидкості руху і не впорався із керуванням. Автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП водій автівки отримав травми, несумісні з життям», – інформують правоохоронці.

Усі причини аварії стануть відомі після проведення експертиз. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого, поліція відкрила кримінальну справу.