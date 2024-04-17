Смертельна аварія сталася у травні 2022 року біля Коломиї

Івано-Франківський міський суд визнав винним Олександра Буцана у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. За скоєння ДТП, в якій загинули дві жінки, водієві присудили 2 роки в’язниці.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 квітня, смертельна аварія сталася у травні 2022 року на автодорозі Татарів – Кам’янець-Подільський між селами Підгайчики та Малий Гвіздець Коломийського району. Обвинувачений на Chevrolet Nubira, втративши керування, виїхав на зустрічну смугу, після чого автомобіль занесло у бетонну огорожу мосту. Внаслідок ДТП дві пасажирки отримали численні травми і загинули.

Під час судового засідання водій визнав свою вину, розкаявся у вчиненому і попросив суворо його не карати.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала Олександра Буцана винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб і присудила йому 2 роки ув’язнення з позбавленням права 2 роки керувати транспортними засобами. Засуджений має сплатити 4 925 грн за проведення судових експертиз. На вирок суду може бути подана апеляція.