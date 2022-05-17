Двоє мешканок Києва загинули на місці аварії

Двоє людей загинули і двоє отримали ушкодження внаслідок падіння Chevrolet Nubira із мосту біля Коломиї. Інцидент стався близько 10:35, коли 37-річний водій авто не впорався із керуванням, зіткнувся із конструкцією моста і впав у річку. Дві пасажирки авто – 49-річна мешканка Києва та її 24-річна донька – загинули одразу на місці аварії. Ще один 50-річний пасажир та водій Chevrolet із травмами перебувають у лікарні.

Про автомобільну аварію під Коломиєю повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області. Інформацію про ДТП з двома загиблими та двома потерпілими поблизу Коломиї також підтвердило управління ДСНС Івано-Франківської області.

Відповідно до даних рятувальників, ДТП сталася близько 10:35 вівторка, 17 травня, на трасі між селами Старий Гвіздець та Підгайчики неподалік Коломиї. Попередньо відомо, що автомобіль Chevrolet Nubira на швидкості з’їхав з моста. Внаслідок аварії загинули дві пасажирки цього авто. За кермом Chevrolet Nubira перебував 37-річний мешканець Києва.

«Чоловік не впорався з керуванням іномарки та на швидкості наїхав на конструкцію моста. Відтак впав у ріку. Від удару транспортний засіб зазнав сильних пошкоджень, а задня частина опинились у воді. На момент аварії в машині було п'ятеро людей», – йдеться повідомленні поліції.

Фото прес-служби ДСНС, поліції та телеканалу НТК

Внаслідок аварії дві пасажирки Chevrolet Nubira віком 49 та 24 роки загинули на місці. Обидві жінки були мешканками Києва. Ще один 50-річний пасажир, також киянин, госпіталізований із легкими тілесними ушкодженнями. 37-річний водій отримав легкі ушкодження, його також забрали до лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих). Винуватцю ДТП загрожує до десяти років ув’язнення із забороною керувати автомобілями на три роки.