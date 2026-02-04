У Снятинському психоневрологічному інтернаті проживають 339 підопічних

У середу, 4 лютого, після капітального ремонту відкрили оновлений корпус Снятинського психоневрологічного інтернату. Роботи, вартістю 25 млн грн, провели за підтримки Червоного хреста України.

Як повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, у закладі відремонтували кімнати, санвузли, складські приміщення та облаштували укриття. Також провели благоустрій території та зон відпочинку.

«Вартість проєкту – майже 25 млн грн. Крім того, спрямовано понад 5 млн грн державної субвенції та співфінансування з обласного бюджету в розмірі 1,7 млн грн. У відремонтованому корпусі уже проживає 26 підопічних, з них 12 людей – переселенці», – написала посадовиця у фейсбуці.

Зазначимо, Снятинський психоневрологічний інтернат – це стаціонарний заклад соціального захисту на 360 місць. Наразі тут проживають 339 підопічних, серед яких внутрішньо переміщені люди, евакуйовані із зон бойових дій. Заклад забезпечує цілодобовий догляд, медичну допомогу та реабілітацію.

Завдяки співпраці з благодійними та громадськими організаціями у 2025 році інтернат отримав гуманітарну допомогу на суму понад 3 млн грн.