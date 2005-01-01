На Прикарпатті засудили банду рекетирів з Львівщини

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок п’ятьом учасникам банди, що вимагала від мешканців району, які займаються міжнародними перевезеннями, 500 євро разового платежу та 50 євро за кожен наступний рейс, які вони здійснювали у країни Європи, повідомило видання «Галицький кореспондент» в четвер, 28 грудня.

Вирок чотирьом злочинцям суд виніс 20 грудня, а п’ятому учаснику злочинної групи вирок винесли ще 21 листопада.

До правоохоронних органів потерпілі звернулися ще восени 2016 року вказавши, що четверо чоловіків вимагали побори з мешканця Надвірнянського району, який займається міжнародними перевезеннями, та висунули йому вимоги сплачувати за кожен рейс. За це обіцяли не перешкоджати його бізнесу. Отримавши відмову від водія та погрози звернутися до правоохоронців із заявою про вимагання, один зі зловмисників погрожував йому, в результаті чого наприкінці листопада 2016 року спалив його маршрутний автобус «Мерседес Бенц 316», якого потерпілий зберігав на подвір’ї біля будинку. Суму збитків оцінено у 780 тис. грн.

Крім того. у грудні 2016 року четверо бандитів на пункті пропуску «Шегині» на Львівщині зустрілися зі ще одним мешканцем Надвірнянщини, який також займався міжнародними перевезеннями. Вони вимагали у нього 500 євро за неперешкоджання роботі та по 50 євро за кожен рейс. Перевізник погодився на їхню пропозицію через те, що ті погрожували. Про такі умови роботи він мав повідомити ще одного перевізника, який теж погодився на умови бандитів.

21 грудня 2016 року четверо зловмисників у селі Зимна Вода Львівської області зустрілися з двома водіями, які того дня їхали за кордон. Під погрозами водії передали вимагачам 100 євро та 3000 грн.

Наприкінці серпня 2017 року суд взяв під варту на 60 діб трьох учасників злочинної групи. У суді обвинувачені визнали свою провину. Суд визнав чоловіків винними. Зловмиснику, який спалив автобус перевізника, призначив 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Ще двоє вимагачів отримали штраф по 34 тисячі гривень. Останній отримав 1,5 року арешту, проте був звільнений від покарання на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році».

Що ж до п’ятого учасника злочинної групи, то він 26 жовтня уклав угоду про визнання винуватості та заплатив 25 500 грн штрафу.