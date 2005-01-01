На Прикарпатті збудують стадіон для біатлону за ₴50 млн

В Україні немає професійного стадіону міжнародного рівня

На Івано-Франківщині планують побудувати біатлонний стадіон орієнтовною вартістю у 50 млн грн. Гроші на спортивну споруду область отримає з державного бюджету, пише «Курс».

Заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк повідомив, що до керівництва облдержадміністрації зверталася Федерація біатлону України з проханням підтримати цей проект. З державного бюджету область отримає на стадіон 50 млн грн субвенції.

На сесії облради депутати внесли ці кошти до проекту обласного бюджету на 2018 рік.

Де саме можуть будувати стадіон, наразі невідомо. Голова облради Олександр Сич закликав депутатів давати пропозиції щодо місця для стадіон.

Газета «Галичина» повідомляє, що одним з можливих варіантів розглядають територію біля туристичного комплексу «Буковель».

До слова, стадіону міжнародного рівня в Україні немає, тому спортсмени їздять тренуватися за кордон. В «Федерації біатлону України» раніше зазначали, що Біатлонні траси є в багатьох областях, але приймати міжнародні змагання поки може тільки Яворів (Сянки), де вже проходили змагання з лижних гонок та чемпіонат України з біатлону.

Вартість будівництва Західного реабілітаційного-спортивного центру в Яворові склала 160 млн. грн. або близько 13 млн. євро з урахуванням зміни курсу, однак незважаючи на такі капіталовкладення Сянки не можуть приймати змагання рівня Кубку світу.

Що стосується інших біатлонних баз, наприклад в Чернігові, Сумах чи Новояворівську, то наразі там можна проводити тільки змагання національного рівня. Тому керівництво «Федерації біатлону» вело перемовини із власниками курортів «Буковель» та «Драгобрат» щодо побудови стадіону, які тривають донині.