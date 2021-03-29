У центрі Львова встановили 30 нових лавок

На проспекті Свободи у Львові облаштували 30 нових лавок та 15 урн. Їх вартість близько 600 тис. грн. Окрім того, адміністрація оголосила закупівлю ще 50 лавок. Також на площі планують облаштувати полив газонів, висіяти траву та озеленити територію. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Ми вже облаштували 30 лавок і 15 урн для сміття. Після конкурсу, який оголошувало управління архітектури, ми отримали технічне завдання і закупили лавки та урни за цими зразками. Загалом на просп. Свободи разом із пл. Марійською було 80 лавок, але є прохання від мешканців та головного архітектора облаштувати більше лавок, тому ми зараз оголосили закупівлю ще 50 лавок», – повідомили у Галицькій районній адміністрації.

За словами, голови Галицької райадміністрації Андрія Зозулі, на площі всі роботи з гранітом уже завершені. Ще мають бути дооблаштовані лавки, полив газонів і озеленення, а також ще висіють траву.

Він зазначив, що 30 лавок і 15 урн закупили торік. Проте облаштували зараз, оскільки у зимовий період не було доцільності у проведенні цих робіт. Вартість цих лавок та урн – близько 600 тис. грн.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року у Львові на площі перед Оперним театром відкрили пішохідний фонтан, який збудували коштом благодійного фонду «Сокар». Саму пішохідну алею також відремонтували, проте деякі роботи ще завершують.

Усі фото прес-служби ЛМР