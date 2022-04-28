На пункті пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні облаштують додаткову смугу для проїзду гуманітарних вантажів. Окрема смуга буде обладнана і зі сторони України, і зі сторони Словаччини. Це дозволить розвантажити рух на пункті пропуску та зменшити час очікування гуманітарних вантажів на кордоні.

Про облаштування додаткової смуги на КПП «Ужгород — Вишнє Нємецьке» у четвер, 28 квітня, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, наразі вже проведені робочі зустріч із представниками словацької митниці. Інженерні роботи з облаштування додаткової смуги вже розпочались.

«Вирішили, що для оптимізації пропуску гуманітарних вантажів з території ЄС, які прямують через Словаччину в Україну, необхідно обладнати додаткову окрему смугу в межах обох КПП. Невідкладно почали інженерні роботи з обладнання смуг. Це дозволить ефективно виконувати завдання щодо транзиту вантажів», – зазначив Віктор Микита.

У прес-службі Закарпатської обласної військової адміністрації ZAXID.NET уточнили, що точнішу інформацію про облаштування додаткової окремої смуги для проїзду гуманітарних вантажів на пункті пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке» оприлюднять пізніше. Наразі відомо, що обсяг робіт не є дуже великим, тому відкриття смуги очікують вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше заступник голови Державної митної служби Олександр Шуцький під час прес-конференції в Ужгороді заявляв, що на кордонах спостерігається сповільнення оформлення гуманітарних вантажів через масове безмитне ввезення автомобілів за та запевняв, що наразі митниця шукає вирішення питання для того, щоб термінові вантажі заїжджали на території України швидко та безперебійно.