Львівська лікарня отримала дві машини швидкої допомоги

У вівторок, 26 квітня, благодійна організація «Мальтійська служба допомоги України» передала одній із міських лікарень Львова дві машини швидкої медичної допомоги.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, це автомобілі швидкої допомоги Mercedes-Benz Sprinter, які надали партнери з Німеччини. Також упродовж тижня передадуть 500 ліжок для притулків, що діють у Львові.

Зазначимо, в Україні Мальтійська служба допомоги діє 32 роки. Основні напрями роботи – щоденна благодійна кухня, допомога інтернатним закладам та освітні проекти, навчання з першої допомоги, психо-соціальна допомога біженцям на сході України.