У селі Борове Вараського району загинув 19-річний мотоцикліст

У неділю, 14 квітня, у селі Борове Вараського району сталася ДТП. 19-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і впав – від отриманих травм він наступного дня помер у лікарні. Про це повідомили в поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася о 23:00. Місцевий житель, який рухався мотоциклом марки Loncin, не впорався з керуванням, наїхав на бордюр і впав. 19-річного потерпілого доставили до лікарні, втім близько 4:00 у понеділок, 15 квітня, він помер.

«Відомо, що водій був без шолома, а мотоцикл взяв у знайомого покататись», – зазначають поліцейські.





Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 ККУ).