У Дубенському районі Рівненської області сталась смертельна ДТП

На Рівненщині сталась смертельна ДТП за участі легковика Renault та пішохода. Внаслідок аварії на місці події загинув 49-річний пішохід. Про це у неділю, 1 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Подія трапилась у суботу, 31 серпня, близько 22:00 у Дубенському районі. Попередньо правоохоронці встановили, що 20-річний житель села Малинів, який перебував за кермом автомобіля Renault Megane, скоїв наїзд на 49-річного чоловіка, який переходив проїзну частину на нерегульованому освітленому пішохідному переході. Внаслідок аварії пішохід загинув одразу на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Наразі 20-річного водія затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу затриманому.

Відповідно до освідування, водій легковика перебував за кермом у тверезому стані.

Нагадаємо, 19 серпня біля зупинки на вулиці Енергетиків у Рівному водій автомобіля ВАЗ збив на смерть 8-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу.