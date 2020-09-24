Служба безпеки України спільно із прокуратурою провели спецоперацію на території незаконного видобутку бурштину поблизу сіл Старе Село та Будимля, що у Рівненській області. Після завершення слідчих дій місцеві жителі влаштували сутички та перешкоджали вивезенню вилученої у копачів бурштину техніки.

Як повідомила 24 вересня прес-служба СБУ, спецоперація на території державного лісгоспу у Дубровицькому районі, де незаконно видобували бурштин, відбулася у середу, 23 вересня. Як зазначає «Суспільне Рівне», там працював спецпідрозділ СБУ «Альфа».

«За даними досудового слідства, незаконний промисел організували мешканці кількох сіл Рокитнівського району. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту. Видобутий «сонячний камінь» ділки реалізовували місцевим перекупникам», – йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці викрили 15 копачів бурштину та виявили у них 10 дизельних мотопомп та понад 20 кг бурштину. Під час вилучення обладнання селяни влаштували сутички.

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Відео сутичок опублікували у соцмережах. На них чути постріли та видно вибухи. Деякі із місцеві мешканці кидали у спецпризначенців каміння.

Увага! Нецензурна лексика!

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне видобування та збут бурштину. За фактом сутичок прокуратура почала досудове розслідування за статтею про опір правоохоронному органу.