У ДТП на Сарненщині загинув 27-річний чоловік

У понеділок, 18 березня, поблизу села Золоте Сарненського району сталася смертельна ДТП. Нетверезий водій Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху й врізався у вантажівку, внаслідок чого загинув його 27-річний пасажир. Правоохоронці затримали порушника, за скоєне йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Рівненської області, подія сталася близько 17:30 на заокругленій ділянці дороги біля села Золоте Сарненського району. 32-річний водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове зіткнення із вантажівкою Mercedes Benz.

«Під час удару елемент конструкції платформи вантажного авто пошкодив легковик, а потому – спричинив тілесні ушкодження пасажиру, який знаходився на задньому сидінні. Від отриманих травм 27-річний пасажир помер в авто. Загалом у салоні останнього перебували водій і четверо пасажирів. Після ДТП кермувальник Volkswagen продовжив рух і зупинився лише за декілька кілометрів – у селі Золоте», – зазначили правоохоронці.





Результат освідування показав, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння – 2,4 проміле, а 51-річний водій вантажівки був тверезий.



Слідчі затримали 32-річного чоловіка. За порушення правил безпеки дорожнього руху особою, які керує в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 ККУ) йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.