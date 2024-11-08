Водолази дістали тіло потопельника вранці 7 листопада

У середу, 6 листопада, між селами Слобідка та Межиріч Острозької громади сталася смертельна ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням і з’їхав у річку, внаслідок чого загинув його 27-річний пасажир. Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Як повідомляє пресслужба поліції Рівненської області, аварія сталася 6 листопада близько 22:00. Зі слів 30-річного водія Audi, він не впорався з керуванням, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння, та зʼїхав у річку.

«Чоловік зміг самостійно вибратися з салону авто, проте його 27-річний родич, який перебував на пасажирському сидінні, загинув. Рятувальники дістали його тіло вранці 7 листопада», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного спʼяніння, що спричинили смерть потерпілого) й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.