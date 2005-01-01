Під час сутичок з бурштинокопачами на Рівнещині постраждали вісім поліцейських

У п’ятницю, 15 червня, на Рівненщині відбулися сутички між місцевими жителями і правоохоронцями. Протестувальники були незадоволені діями правоохоронців, які не дають їм видобувати бурштин.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, 15 червня, об 11:45 поблизу села Федорівка Сарненського району близько 150 місцевих жителів, перекрили автодорогу «Київ-Ковель-Ягодин».

«Протестувальники поводили себе агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися вгамувати розлючений натовп, однак ті почали шарпати правоохоронців і кидати у них каміння. Один із чоловіків вибив у поліцейського відеокамеру, після чого виник конфлікт. У ході сутички тілесні ушкодження отримали працівники поліції. Станом на 14 годину до медичних закладів за допомогою звернулися восьмеро поліцейських. Інформації щодо інших постраждалих учасників інциденту чи місцевих мешканців до поліції поки не надходило», - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які причетні до правопорушень, за фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків та перекриття транспортних комунікацій слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 345 та частиною 1 статтею 279 Кримінального кодексу України.