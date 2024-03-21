У смертельній ДТП на Рівненщині загинув житель села Друхів

Ввечері 20 березня у селі Нова Любомирка Рівненського району сталася смертельна ДТП. Під колесами легковика загинув 50-річний пішохід, який переходив дорогу у невстановленому місці. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненщини.

Аварія сталася близько 19:10 на трасі Городище – Рівне – Старокостянтинів. На місці події слідчий встановив, що 69-річний водій автомобіля Škoda Octavia допустив наїзд на 50-річного пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм житель села Друхів помер.

Відповідно до огляду, водій був тверезий. Транспортний засіб із механічними пошкодженнями поліцейські вилучили.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України), правоохоронці розпочали досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.