На Рівненщині поліцейські з стріляниною затримали п'яного порушника

У неділю ввечері, 21 січня, співробітникам патрульної служби поліції довелося влаштувати погоню за п'яним водієм Audi, який грубо порушував правила дорожнього руху. Про це йдеться у повідомленні обласної поліції.

«Включивши проблискові маячки і звукові сигнали, поліцейські вказали водію на необхідність зупинитися. Однак водій лише прискорив рух і почав тікати. На вулиці Академіка Грушевського порушник, рухаючись на червоний сигнал світлофора, ледь не збив пішоходів», – розповіли правоохоронці.

З огляду на небезпеку, яку створював водій, патрульні відкрили по автомобілю вогонь, зробивши перед цим попереджувальний постріл.

Фото відділу комунікації поліції Рівненської області

Незважаючи на це порушник не зупинився, і поліції довелося заблокувати рух службовим автомобілем.

Відео відділу комунікації поліції Рівненської області

«Зловмисник намагався протаранити службовий автомобіль, виїхав на тротуар, де скоїв зіткнення з бетонним смітником і стіною будинку. Правопорушником виявився 30-річний житель Костопільського району. До того ж, він знаходився в стані алкогольного сп'яніння, що показав Драгер - 1.77 проміле», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, 17 січня на Львівщині патрульним довелося застосувати зброю, аби зупинити п’яного водія.