На Львівщині патрульним довелося застосувати зброю, аби зупинити п’яного водія

ДТП нетверезий водій вчинив у Львові, затримати його вдалося приблизно за 40 км від міста

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 14:567671

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На Львівщині патрульним довелося застосувати зброю, аби зупинити п’яного водія
фото патрульної поліції Львова
Аби зупинити п'яного водія патрульним довелося застосувати зброю

Водія автомобіля BMW Х5, котрий у Львові скоїв зіткнення з автомобілем КІА, у середу вночі затримали працівники групи реагування Миколаївського відділення поліції. Під час затримання правоохоронцям довелося застосували табельну зброю.

У середу вночі близько 1:00 по вул. Пекарській у Львові водій автомобіля BMW Х5 скоїв зіткнення з автомобілем КІА. Водій втік із місця події. Один з екіпажів патрульної поліції у Львівській області виявив втікача по вул. Липова Алея. Законну вимогу поліцейських зупинитись водій іномарки не виконав, а навпаки, різко збільшив швидкість та продовжив рух. Патрульні розпочали переслідування автомобіля.

«Утікаючи від поліції, водій BMW неодноразово створював небезпеку та загрозу життю і здоров’ю інших учасників дорожнього руху. Орієнтування на автомобіль були передані працівникам інших підрозділів поліції Львівщини», – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

Водій BMW по вул. Стрийській виїхав за межі Львова на трасу Київ – Чоп. Неподалік Миколаєва, що приблизно за 40 км від Львова, його помітили працівники групи реагування патрульної поліції, які також намагались зупинити його. Проте вимогу про зупинку водій не виконав. Тоді правоохоронці вирішили застосувати табельну зброю і здійснили два попереджувальні постріли у повітря та ще два – у колеса автомобіля, після чого розпочали переслідування.

На вул. Лисенка у Миколаєві водій змушений був зупинитися, вискочив із автомобіля та намагався втекти. Проте правоохоронці затримали його.

Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння

Особу водія встановлено – ним виявився 24-річний мешканець Нового Роздолу. Також встановлено, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

На водія складено протоколи про адміністративні правопорушення, зокрема: за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за невиконання вимог про зупинку, за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також постанову про керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів або не пред’явила їх для перевірки.

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