Невідомий таранив поліцейське авто у Львові, постраждали двоє патрульних

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 11:4112420

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Невідомий таранив поліцейське авто у Львові, постраждали двоє патрульних
фото патрульної поліції Львівщини
Автомобіль Mercedes-Benz темного кольору в‘їхав у патрульний автомобіль

В ніч на 17 січня нестановлений поки водій Mercedes-Benz на швидкості в’їхав в поліцейське авто, де патрульні оформляли порушення ПДР водієм іншого автомобіля. В результаті двоє патрульних поліцейських отримали травми. Водій Mercedes-Benz втік з місця ДТП, його шукають.

Інцидент стався 16 січня приблизно о 23:00 на вул. Володимира Великого у Львові. Патрульні зупинили автомобіль, що порушив ПДР. Як інформує прес-служба патрульної поліції Львівщини, коли патрульні оформляли матеріали справи у своєму авто, автомобіль Mercedes-Benz темного кольору несподівано сильно таранив поліцейське авто і втік з місця ДТП.

На місце події викликали швидку та слідчо-оперативну групу, оскільки внаслідок аварії постраждали двоє поліцейських. Одного медики госпіталізували, другий проходить обстеження. У нього підозра на струс мозку. Справою займаються слідчі.

Правоохоронці просять очевидців події чи людей, що мають будь-яку інформацію щодо винуватця ДТП, телефонувати за номером 102.

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