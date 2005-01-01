Львів’янин повідомив про викрадення авто, бо забув де припаркувавcя

Напередодні ввечері чоловік нетверезим залишив Lexus біля ресторану в центрі міста

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 13:305691

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Львів’янин повідомив про викрадення авто, бо забув де припаркувавcя
фото Патрульної поліції
Водій авто залишив авто на вул. Лазневій

У суботу, 20 січня, у Львові водій авто Lexus повідомив поліцію про викрадення авто. Як з’ясували патрульні, напередодні чоловік паркувався нетверезим і просто забув, де поставив машину. Про це інформує Патрульна поліція Львівщини.

«Заявник повідомив, що його автомобіль марки Lexus викрали з вулиці Підвальної. Виявилося, що чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння і просто забув, що лишив свій транспортний засіб на вулиці Лазневій», - йдеться у повідомленні поліції.

Додому він поїхав на таксі, але вже після того як патрульні винесли на нього постанову «За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб».

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