На Львівщині відкрили справу на чоловіка, який збрехав про викрадення свого автомобіля

Поліція Львівщини викрила чоловіка, який збрехав про викрадення свого автомобіля. За такі дії шахраю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до двох років. Про це 13 січня повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.

10 січня до Сокальського відділення поліції звернувся 20-річний мешканець райцентру. Він повідомив, що у червні 2017 року у нього викрали автомобіль «Audi А4» на іноземній реєстрації.

Та під час з’ясування обставин події працівники поліції встановили, що автомобіль заявника ніхто не викрадав. Як стало відомо правоохоронцям, «потерпілий» у серпні 2017 року продав свою автівку жителю Червонограда за 800 доларів США. Новий власник «Audi» підтвердив це, надавши копії реєстраційних документів, які отримав при купівлі машини.

За словами заявника, він мав намір поїхати за кордон, тож вирішив повідомити поліцію про крадіжку авта, аби уникнути сплати штрафу – оскільки термін перебування «Audi» на митній території України давно завершився, а автомобіль своєчасно не виїхав у країну реєстрації.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до двох років.

Триває досудове розслідування.