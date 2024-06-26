Господарський суд Рівненської області зобов’язав енергетичну компанію повернути управлінню освіти Вараської громади 734 тис. грн. Про це 26 червня повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними слідства, після перемоги в тендері постачальник 12 разів безпідставно збільшував ціну за електроенергію, що призвело до зростання її вартості на понад 99%. Так, управління освіти переплатило 734 тис. грн.

«У суді прокурори довели, що додаткові угоди до договору про збільшення ціни є недійсними, зростання ціни безпідставне, а гроші підлягають поверненню до бюджету. Цієї суми, наприклад, вистачило б на заміну вікон та дверей у кількох закладах освіти Вараської громади», – зазначають у прокуратурі.

Станом на сьогодні компанія повернула до місцевого бюджету усю суму.