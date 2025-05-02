Внаслідок наїзду потягу загинули двоє чоловіків

У п’ятницю, 2 травня, у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участі легкового автомобіля та пасажирського потяга. Поїзд наїхав на машину, яка стояла на коліях, внаслідок чого загинув її водій та пасажир, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, аварія сталася приблизно о 19:30 у селі Рудня Радивилівського району Рівненщини. Пасажирський потяг сполученням «Ужгород-Харків» наїхав на автомобіль «ВАЗ 2109», який стояв на коліях у місці переїзду.

На світлинах, оприлюднених правоохоронцями, видно розбитий автомобіль, який розламався навпіл через удар потяга.

«Унаслідок ДТП загинули двоє чоловіків: водій та пасажир. Одного з них намагалися врятувати медики, однак травми виявилися несумісні з життям», – повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці. За даними «Укрзалізниці», потяг «Ужгород-Харків» станом на 22:20 рухається за графіком.