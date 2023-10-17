На Рівненщині п'яний водій мікроавтобуса заїхав у кущі, втікаючи від поліції
Порушник намагався відкупитись за п'яне водіння, запропонувавши поліцейським 13,5 тис. грн хабара
На Рівненщині п’яний водій мікроавтобуса під час комендантської години намагався втекти від поліції, але не впорався з керуванням і заїхав у чагарники за межами дороги. Після цього чоловік запропонував правоохоронцям 13,5 тис. грн хабара, аби його не притягували до відповідальності за п’яне водіння. Щодо порушника відкрили кримінальне провадження.
Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 02:00 у понеділок, 16 жовтня, коли в області тривала коменданська година. У селі Злазне Головинської громади патрульні помітили мікроавтобус Volkswagen Crafter, водій якого підозріло маневрував проїзною частиною.
Вимогу про зупинку водій проігнорував і додав швидкості. Втім, не впоравшись із керуванням, він виїхав за межі проїзної частини та опинився у чагарниках.
Поліцейські помітили у 29-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на місці та у медзакладі він відмовився.
«Під час оформлення адмінматеріалів за скоєння ДТП та керування транспортним засобом у стані сп’яніння порушник запропонував “сплатити” штраф на місці. Попередження про кримінальну відповідальність на нього не вплинули: чоловік поклав на заднє сидіння службового авто 13,5 тис. грн», – зазначають у поліції.
На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка відкрила щодо водія кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Чоловікові загрожує від 17 тис. до 68 тис. грн штрафу, а максимум — чотири роки ув’язнення.