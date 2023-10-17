Чоловік не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зупинився у кущах

На Рівненщині п’яний водій мікроавтобуса під час комендантської години намагався втекти від поліції, але не впорався з керуванням і заїхав у чагарники за межами дороги. Після цього чоловік запропонував правоохоронцям 13,5 тис. грн хабара, аби його не притягували до відповідальності за п’яне водіння. Щодо порушника відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 02:00 у понеділок, 16 жовтня, коли в області тривала коменданська година. У селі Злазне Головинської громади патрульні помітили мікроавтобус Volkswagen Crafter, водій якого підозріло маневрував проїзною частиною.

Вимогу про зупинку водій проігнорував і додав швидкості. Втім, не впоравшись із керуванням, він виїхав за межі проїзної частини та опинився у чагарниках.

Поліцейські помітили у 29-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на місці та у медзакладі він відмовився.

«Під час оформлення адмінматеріалів за скоєння ДТП та керування транспортним засобом у стані сп’яніння порушник запропонував “сплатити” штраф на місці. Попередження про кримінальну відповідальність на нього не вплинули: чоловік поклав на заднє сидіння службового авто 13,5 тис. грн», – зазначають у поліції.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка відкрила щодо водія кримінальне провадження за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Чоловікові загрожує від 17 тис. до 68 тис. грн штрафу, а максимум — чотири роки ув’язнення.