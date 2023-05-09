СБУ викрила мешканку Рівненщини, яка у соцмережах активно підтримувала російську агресію проти України. Зокрема, жінка поширювала публікації, в яких повторювались популярні тези російської пропаганди. За виправдовування агресії Росії проти України їй загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в вівторок, 9 травня, після повідомлення прес-служби СБУ Рівненщини.

«Вказана особа є активною учасницею проросійських груп та неодноразово серед своїх підписників намагалася знайти однодумців, які також підтримували загарбницьку діяльність путінського режиму. У ході проведених обшуків за місцем проживання прихильниці «руського міру» вилучено мобільний телефон, який використовувався для розповсюдження антиукраїнських матеріалів», – йдеться у повідомленні.

СБУ також опублікували приклади публікацій, які поширювала жінка. На одному з фото, де зображений російський солдат, є підпис «тримайтесь, хлопці, перемога за вами». У іншому пості були заклики підтримати Путіна «у його боротьбі з коричневою чумою в Україні».

Додамо, що жінка є громадянкою Росії та має посвідку на постійне проживання в Україні, наразі вона мешкає на Рівненщині. Їй повідомили про підозру за ч.2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування російської агресії), яка передбачає максимум до п'яти років тюрми.

Наразі розслідування справи вже завершене, матеріали справи відправили до суду.