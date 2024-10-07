На Рівненщині у лобовому зіткненні з мікроавтобусом загинули два пасажири автомобіля Mazda
На Рівненщині внаслідок лобового зіткнення з мікроавтобусом загинули два пасажири автомобіля Mazda. ДТП трапилася у суботу, 5 жовтня, близько 17:45 у селі Суховоля. Про це повідомили у поліції Рівненської області.
Слідчий попередньо встановив, що відбулось лобове зіткнення легкового автомобіля Mazda та мікроавтобуса WV T5. Унаслідок ДТП на місці події загинула пасажирка легковика. Ще один пасажир, 16-річний хлопець, помер в автомобілі швидкої допомоги.
Також у ДТП травмувалися водії обох транспортних засобів та двоє пасажирів. Їх медики госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.