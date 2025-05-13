Нетверезий водій Mazda 6 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із мікроавтобусом Volkswagen Transporter

Володимирецький районний суд Рівненської області виніс вирок винуватцю ДТП із двома загиблими. Водій вчинив лобову ДТП у нетверезому стані та отримав 7,5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, аварія трапилась 5 жовтня 2024 року на дорозі неподалік Вараша. Нетверезий водій авто Mazda 6 Михайло Д. не обрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із мікроавтобусом Volkswagen Transporter.

Унаслідок ДТП двоє пасажирів Mazda загинули, ще одна пасажирка легковика та водій мікроавтобуса із травмами потрапили до лікарні. За фактом смертельної ДТП слідчі порушили кримінальну справу. Поліція інформувала, що одним із загиблих був 16-річний хлопець.

У суді обвинувачений розповів, що є військовослужбовцем, на момент вчинення ДТП перебував у СЗЧ. Він підтвердив, що перед тим, як сісти за кермо, вживав спиртне зі своєю співмешканкою – вона була пасажиркою авто та загинула у ДТП. Михайло Д. визнав свою провину у вчиненні аварії.

Цю справу розглянула суддя Олена Іванків, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого, який посередньо характеризується за місцем служби, притягувався до адмінвідповідальності за порушення ПДР, зокрема керування авто у нетверезому стані. Добровільно моральну та матеріалу шкоду потерпілому не відшкодував.

Суддя визнала Михайла Д. винним у вчиненні ДТП у нетверезому стані, що призвело до загибелі двох людей, призначивши 7,5 років тюрми із забороною протягом 8 років керувати транспортними засобами. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання винуватця ДТП у жовтні 2024 року. Він також має відшкодувати водію мікроавтобуса 200 тис. грн завданої шкоди. Вирок ще можна оскаржити.