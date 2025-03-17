Аварія сталася ввечері 16 березня поблизу села Городець Сарненського району

У неділю, 16 березня, поблизу села Городець Сарненського району сталася смертельна ДТП. У результаті наїзду легковика загинув 48-річний пішохід із Хмельниччини. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася близько 19:45 на трасі Київ – Ковель – Ягодин. За даними слідства, 42-річний водій автомобіля Nissan Primastar збив пішохода, який перебував на проїзній частині. Від отриманих травм 48-річний житель села Кунів Хмельницької області загинув на місці події.

Згідно з результатами обстеження, водій легковика був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.