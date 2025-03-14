Аварія сталася 18 березня 2024 року поблизу села Лісове Сарненського району

Дубровицький районний суд виніс вирок 33-річному Олександру Королькову за смертельну ДТП. Чоловік сів пʼяним за кермо автомобіля Volkswagen Golf, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинув його пасажир. За скоєне обвинуваченому призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 11 березня, аварія сталася 18 березня 2024 року поблизу села Лісове Сарненського району. Близько 17:30 водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою Mercedes Benz. У результаті ДТП тяжкі травми отримав 27-річний пасажир легковика, від яких він помер на місці події. Алкотестер показав в обвинуваченого 2,4 проміле алкоголю в крові.

Олександр Корольков свою провину визнав і розкаявся. Він розповів у суді, що перед аварією випив близько ста грамів горілки та пиво. За словами обвинуваченого, він компенсував матері загиблого завдану шкоду. Жінка підтвердила ці слова та просила призначити покарання водію на розсуд суду.

Суддя Ірина Оборонова визнала Олександра Королькова винним за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального Кодексу України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що призвело до смерті потерпілого) й призначила 5 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.