На Рівненщині водій легковика збив жінку з дитиною у візочку

У місті Вараш Рівненської області сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинуло немовля. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненщини.

Аварія трапилась у вівторок, 21 січня, близько 16:45 на вулиці Парковій. Правоохоронці встановили, що 49-річний водій автомобіля Dacia збив 32-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході із дитячим візочком. Від удару немовля випало із візка.

Хлопчика госпіталізували до лікарні, однак приблизно через годину він помер. Дитині було лише місяць. Попередньо, мати хлопчина не травмувалась, однак лікарі ще обстежують жінку.

За даними правоохоронців, водій легковика перебував за кермом у тверезому стані. Він пояснив поліцейським, що відволікся на телефонний дзвінок.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Нагадаємо,20 січня у селі Птича, що на Рівненщині, сталась масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення легковика Toyota Sequoia та мікроавтобуса Renault Maste постраждали девʼятеро людей. Двоє з них перебувають у тяжкому стані.