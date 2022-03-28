Як і на інших блокпостах, поліцейські перевірятимуть транспорт та виявлятимуть підозрілих осіб

На Рівненщині запрацював перший в області пересувний блокпост. Упродовж доби його можуть розгорнути в будь-якій точці області та таким чином раптово проводити перевірки транспорту. На контрольно-пропускному пункті також чергуватимуть працівники військкомату, які виявлятимуть ухилянтів.

Про початок роботи мобільного блокпоста повідомили у прес-службі поліції Рівненщини в понеділок, 28 березня. Це перший пересувний контрольно-пропускний пункт в області. Основні принципи роботи пересувного блокпоста – мобільність та раптовість. Упродовж доби він може з’явитися там, де його ніколи не було, а за годину-дві – в новому місці.

«Мобільний блокпост — це можливість максимально швидко і мобільно змінювати своє місце дислокації. Ми розташовуємо його на основних ділянках дороги, де проводимо фільтраційні заходи з метою виявлення підозрілих осіб, перевірку транспортних засобів задля профілактики правопорушень у сфері обігу зброї, наркотичних речовин та інших заборонених в обігу предметів», – розповів начальник управління превентивної діяльності поліції Рівненщини Руслан Жук.

На блокпосту чергуватимуть поліцейські, спецпризначенці ТОР, а також працівники військкомату, які виявлятимуть ухилянтів.