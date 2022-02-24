На в’їздах до Рівного облаштовують блокпости
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На усіх в’їздах до Рівного військові разом з поліцією облаштовують блокпости. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк під час свого відеозвернення.
«Чиновники забезпечують нормальне функціонування інфраструктури в Рівному. Допомагаємо військовим і поліції встановлювати блокпости. Транспорт у місті працює, комунальні служби працюють», — сказав міський голова. У Рівному з 24 лютого проїзд у тролейбусах безкоштовний.
Школи Рівного не працюватимуть до кінця цього тижня. Щодо дитячих садків, інформацію повідомлять пізніше.
Олександр Третяк також закликав рівнян вступати до лав територіальної оборони і повідомив про спрощену процедуру вступу. У Рівному центр комплектування і соціальної підтримки розташований на вул. Грабник, 2, і сьогодні до нього вишикувалася черга охочих.
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