На Рівненщині зіткнулися два мікроавтобуси, є загиблий
Водій однієї з машин зазнав смертельних травм
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У неділю, 2 лютого, у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участі двох мікроавтобусів. Внаслідок зіткнення загинув водій однієї з автівок, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.
Аварія сталася приблизно о 17:10 у селі Воскодави у Рівненському районі. За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися два вантажних мікроавтобуси – втім, марки машин, які потрапили у ДТП, у поліції не уточнили.
«Внаслідок ДТП загинув водій одного з транспортних засобів. Інший – не постраждав», – повідомили у пресслужбі поліції.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють слідчі місцевого відділення поліції та ГУНП. Наразі встановлюються обставини події.
Наразі невідомо, чи був хтось із водіїв у нетверезому стані.
Нагадаємо, 31 січня поблизу Луцька у ДТП з мікроавтобусом загинув 27-річний пасажир легковика Seat. Водія мікроавтобуса Volkswagen T4 госпіталізували.