Два мікроавтобуси зіткнулися на дорозі у селі Воскодави

У неділю, 2 лютого, у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участі двох мікроавтобусів. Внаслідок зіткнення загинув водій однієї з автівок, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Аварія сталася приблизно о 17:10 у селі Воскодави у Рівненському районі. За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися два вантажних мікроавтобуси – втім, марки машин, які потрапили у ДТП, у поліції не уточнили.

«Внаслідок ДТП загинув водій одного з транспортних засобів. Інший – не постраждав», – повідомили у пресслужбі поліції.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють слідчі місцевого відділення поліції та ГУНП. Наразі встановлюються обставини події.

Наразі невідомо, чи був хтось із водіїв у нетверезому стані.

Нагадаємо, 31 січня поблизу Луцька у ДТП з мікроавтобусом загинув 27-річний пасажир легковика Seat. Водія мікроавтобуса Volkswagen T4 госпіталізували.