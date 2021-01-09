Унаслідок сходження снігової лавини загинули троє людей

На гірськолижному курорті в м. Норильськ у Росії внаслідок сходження снігової лавини загинули троє людей. За інформацією Укрінформу, лавина зійшла ввечері 8 січня. Випадок стався на ділянці гірськолижного курорту «Гора Отдельная» в районі Талнах у Красноярському краю. Снігом засипало п’ять будинків у яких були люди, зокрема двоє дітей. Загинули троє людей, за попередньою інформацією, усі – члени однієї сім'ї. Ще двох людей вдалося врятувати.

Спочатку рятувальники витягли з-під снігу 14-річного підлітка. Його з численними травмами та обмороженням госпіталізували. Пізніше також виявили тіла 38-річної жінки, чоловіка та дитини. За інформацією РБК, загиблі – члени однієї родини. Ще один чоловік відмовився від госпіталізації. У суботу, 9 січня, близько полудня за київським часом пошукову операцію завершили.

Фото МНС Росії

За інформацією 24 каналу, під завалом опинилася родина директора канатної дороги Влада Попова. Також в інформації вказано, що випадок стався приблизно о 19:30 за київським часом.

До пошукових робіт залучили дві сотні рятувальників та 18 одиниць техніки. Пошукові роботи ускладнювали 23-градусний мороз та сильна хуртовина.

Зазначимо, що через сходження лавини прокуратура Красноярського краю розпочала перевірку. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення ч. 2 ст. 238 УК РФ (надання послуг, які не відповідали вимогам безпеки).