Швейцарія фіксувала збільшення кількості російської пропаганди напередодні саміту

На Саміт миру у Швейцарії з’їхались близько пів тисячі представників ЗМІ зі всього світу. Серед них також представники російських провладних та опозиційних медіа. Зокрема йдеться про «РИА Новости», «Коммерсант», ТАСС, «Дождь» та «Медузу», повідомила у суботу, 15 червня, кореспондентка «Радіо Свободи».

Як зазначає видання, присутність російських ЗМІ була позицією Швейцарії як нейтральної сторони у російсько-українській війні та країни, яка приймає саміт.

Що відомо про Саміт миру

15−16 червня 2024 року на швейцарському курорті Бюргеншток відбудеться перший Саміт миру, організований Україною. Свою участь в саміті підтвердили 100 делегацій – 92 країн і 8 міжнародних організацій. Заплановано, що на конференції обговорюватиметься ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний вимір (повернення українських дітей, вивезених до РФ, обмін військовополоненими) та інші кроки, до яких буде залучена Росія. Швейцарія, яка прийняла саміт, хоче прокласти шлях для майбутнього мирного процесу за участю Росії.

На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії, через розв’язану нею повномасштабну війну проти України. Як заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, «у разі запрошення Росії існувала загроза того, що на зустріч щодо мирного врегулювання в Україні не приїхала б сама Україна».

Як повідомлялось раніше, російські та проросійські швейцарські ЗМІ докладають великих зусиль для того, аби зірвати ініційований Україною глобальний Саміт миру у швейцарському Бюргенштоці. Окрім дискредитації самого форуму одним із пріоритетних напрямків атаки російської пропаганди стали різного роду звинувачення влади Швейцарії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості російської пропаганди, а уряд країни повідомив про сплеск кібератак та дезінформаційних кампаній проти країни.