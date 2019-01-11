На шахті в Дніпропетровській області через спалах метану постраждали п’ятеро гірників

У четвер, 10 січня, близько 21:15 на шахті імені Героїв космосу «ДТЕК Павлоградвугілля» стався спалах метану на горизонті 370 метрів.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». Як зазначили в компанії, на місце події прибула гірничо-рятувальна служба. Усі співробітники евакуйовані з місця аварії.

За попередніми даними, постраждали п’ятеро гірників. Вони зазнали опіків II-III ступеня й шпиталізовані до Павлоградської міської лікарні. Про інших потерпілих не повідомляється. На шахті запровадили план ліквідації аварії. Причини встановлюють.