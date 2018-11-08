На шахті в Кривому Розі внаслідок нещасного випадку загинув гірник

У четвер, 8 листопада, у Кривому Розі на шахті «Ювілейна» стався нещасний випадок, внаслідок якого загинув робітник шахти. Про це повідомляє місцевий портал krivbass.city з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Журналісти розповіли, що нещасний випадок стався на горизонті 420 метрів близько 15-ї години. Тіло працівника шахти виявили його колеги, вони ж підняли загиблого на поверхню. Медики на місці події констатували смерть чоловіка. Видимих пошкоджень на тілі у нього немає, причини смерті встановлює слідство. Проте за непідтвердженими даними, чоловік загинув внаслідок удару струму. Ми кваліфікуємо цей випадок як надзвичайну ситуацію, пов’язану з нещасним випадком під час виконанням службових обов’язків.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 12 жовтня у місті Торецьк, на Донеччині, на шахті «Центральна» в очисному забої шахти стався викид газу та обвал вугілля, в результаті якого загинув гірник 1978 року народження. А інший робітник 1992 року народження отримав травму тазової кістки і знаходиться в лікарні.