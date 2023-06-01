Джипери і мотоциклісти знищують екосистему Карпат

Громадська організація «Зберегти Пікуй» встановить три фотопастки на схилах гори Пікуй на території однойменного ботанічного заказника у Воловецькому районі Закарпаття. Про це у коментарі ZAXID.NET повідомила керівниця організації Наталія Вишневська.

Проблема із джипінгом, квадроциклами, багі та ендуро мотоциклами в українських Карпатах, зокрема на горі Пікуй, що на межі Львівської та Закарпатської областей, має величезні масштаби. Останній випадок, коли активістам ГО «Зберегти Пікуй» довелося буквально фізично зупиняти сім ендуро, трапився 28 травня.

«Ми не змогли їх зупинити, звісно, вони поїхали навпростець через заповідник і понад дві години рвали туристичну стежку, якою намагалися піднятися на гору. За цим фактом ми звернулися в поліцію, нашу заяву зареєстрували і були налаштовані, як мені видалося, позитивно. Але це лише одна заява, тому поліції може не виглядати на те, що ця проблема має суспільний інтерес. Чим більше буде таких заяв, тим швидше ми досягнемо результату», – говорить Наталія Вишневська.

Ідея встановити фотопастки у заказнику «Пікуй» виникла ще у 2021 році. Відтоді активісти консультувалися з фахівцями і говорили з лісництвом, на території якого розташований заказник. Перші допомогли підібрати необхідне для фотофіксації обладнання, а другі дали попередню усну згоду на його встановлення.

Поки ГО «Зберегти Пікуй» збирала гроші на фотопастку на рахунок організації, ще одну пастку прислали із Національного природного парку «Тузлівські лимани», що в Одеській області, а ще одну – передав громадський інспектор Державної екоінспекції у Закарпатській області, який не захотів себе називати.

«Три фотопастки – це значно ефективніше, ніж одна. Ми розмістимо їх в різних місцях, але не розголошуємо, де саме. Дані з фотопасток передаватимуться в Державну екологічну інспекцію та в Національну поліцію у Закарпатській області. Далі ефективність залежатиме від них – як вони виявлятимуть порушників і притягуватимуть їх до відповідальності», – каже Наталія Вишневська.

Охочі допомогти із придбанням фотопастки можуть зробити це за реквізитами: рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» UA203052990000026002035024342, ЄДРПОУ 45027394, валюта UAH (українська гривня), картковий рахунок – 4246 0010 0405 3017.

Ботанічний заказник «Пікуй» створений для охорони частини лісового масиву на східних та південних схилах гори Пікуй, де росте букове рідколісся із залишками фрагментів букового криволісся. Також на території заказника виявлені цінні види рослин, занесені до Червоної книги України.

Поїздки горами, особливо природоохоронними територіями, на джипах, квадроциклах, багі та мотоциклах руйнують стежки, знищують рослинний покрив, що призводить до деградації екосистем. Окрім того, із 1 квітня до середини червня у Карпатах триває так званий сезон тиші – період розмноження тварин і птахів, коли заборонено будь-яким чином порушувати їхній спокій.