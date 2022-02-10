В кінці 2021 року Державна екологічна інспекція склала протоколи на 5 водіїв джипів з Польщі, які заїхали на територію національного парку «Королівські Бескиди» у Карпатах

Суд не оштрафував поляків, які влаштували заїзд на джипах на територію національного парку у Карпатах, оскільки Держекоінспекція відібрала пояснення у водіїв польською мовою і не забезпечила їм перекладача.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 29 грудня 2021 року на території національного парку «Королівські Бескиди» у Самбірському районі помітили зупинили позашляховики з польськими номерами. Їзда на джипах на заповідних територіях заборонена, тож інспектори Державної екологічної інспекції склали протоколи на п'ятьох водіїв, які заїхали в заборонену зону: на Роберта Сірека (Sirek Robert Wiktor), Міхала Пшибильського (Przybylski Michal Kajetan), Пьотра Богачика (Bogaczyk Piotr Tomasz), Аркадіуша Вальчака (Walczak Arkadiusz Wielun) та Богдана П'єтрашка (Pietraszko Bocdan Grzegorz).

Відомо, що офф-роуд тур для поляків організувало туристичне агенство PRZYGODY4x4.PL, яке спеціалізується на екстремальних поїздках бездоріжжям.

Держекоінспекція передала складені адмінпротоколи до Самбірського районного суду. Протягом 20-24 січня 2022 року суд розглянув ці справи, і у всіх п'ятьох випадках вирішив повернути протоколи Держекоінспекції. Судді Андрій Кушнір та Юрій Пошивак прийняли такі рішення, оскільки в матеріалах справ не було підтверджень, що поляки розуміють українську мову.

«З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що порушник не володіє державною мовою, про що свідчить його пояснення, написані на іноземній мові. Відтак у судді є сумніви, що останній розумів права, передбачені Конституцією України…Участь перекладача при складанні такого інспектором забезпечена не була та не зазначено, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, володіє українською мовою, натомість інспектором відібрано пояснення на іноземній мові», – вказано в одній з постанов суду.

Таким чином суд повернув адмінпротоколи Державній екологічній інспекції для належного оформлення. Тепер Держекоінспекція мала б викликати порушників повторно, щоб скласти нові протоколи. За три місяці термін притягнення до відповідальності за такі адміністративні правопорушення закінчується, тож інспектори мають виправити помилки у протоколах і передати їх знову до суду до 29 березня.

У Державній екологічній інспекції запит ZAXID.NET на коментар щодо цієї ситуації проігнорували.