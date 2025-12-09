Неонатологи спостерігатимуть за дівчинкою кілька днів, після чого її переведуть у дитячу лікарню

У понеділок, 8 грудня, на сходах центрального корпусу Надвірнянської районної лікарні виявили новонароджену дівчинку. Лікарі сподіваються, що мати повернеться за своєю дитиною.

Як розповів ZAXID.NET директор лікарні Сергій Ємельянчук, дитину, вагою 2,8 кг та зростом 50 см, знайшли близько 17:00. Дівчинці не більше двох днів.

«У пологовому будинку є вікно життя, але немовля залишили на сходах лікарні. Дитинка була гарно окутана, у памперсі, здорова доношена дівчинка», – зазначив Сергій Ємельянчук.

За словами лікарів медзакладу, про батьків новонародженої наразі нічого не відомо.

«Ми не засуджуємо цей вчинок, бо не знаємо, які життєві обставини стали його причиною. Маленька крихітка на ім'я Анна Михайлівна найбільше потребує материнської любові та захисту. Щиро сподіваємось, що мама оговтається і повернеться за своїм дитятком», – йдеться у дописі на фейсбук-сторінці Надвірнянської ЦРЛ.

Неонатологи спостерігатимуть за немовлям кілька днів, після чого її переведуть у дитячу лікарню.