У середу, 11 серпня, у зоні проведення операції об’єднаних сил (ООС) помер боєць 24-ї бригади, мешканець Новояворівська Олександр Орос. Про це повідомила Новояворівська міська рада. За даними мерії, 51-річний Олександр Орос був рядовим 24-й окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Деталей його смерті наразі не повідомляють. Новояворівська міськрада обіцяє згодом повідомити деталі щодо чину похорону Олександра Ороса.

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