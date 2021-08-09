Ще 36 воїнів АТО/ООС отримають від міста по 100 тис. грн допомоги. У понеділок, 9 серпня, виконавчий комітет ЛМР прийняв відповідне рішення.

«Виконавчий комітет прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, які мешкають у Львівській МТГ. Цього разу допомогу в розмірі 100 тис грн отримають 36 учасників бойових дій на Сході України», – повідомили у прес-службі ЛМР.

До слова, міська програма «Про захист інтересів учасників антитерористичної операції» діє у Львові із 2016 року. За інформацією управління соціального захисту ЛМР, за цей час таку допомогу вже отримали 4512 учасників АТО/ООС. Програма діятиме до 2022 року. Зважаючи на те, що до складу львівської громади увійшли 15 населених пунктів, фінансування програми збільшили. На 2021 рік передбачено 105 млн грн, на 2022 рік – 115 млн грн.

Із переліком осіб, які мають отримати допомогу, можна ознайомитися на сайті ЛМР.