Йдеться про будівництво на вул. Зеленій, 273 у Львові

На вул. Зеленій у Львові збудують житловий комплекс із дворівневим підземним паркінгом і відкритим басейном, а на території довкола комплексу створять сквер. Про це під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 12 січня повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Управління архітектури готує до видачі відповідні містобудівні умови та обмеження.

Йдеться про ділянку на вул. Зеленій, 273 загальною площею 1,26 га, що належить до земель житлової та громадської забудови і перебуває в оренді ПП «Спорт-Рекреація». Судячи з оприлюднених візуалізацій, тут планують збудувати 14-поверховий комплекс із громадськими приміщеннями на перших поверхах загальною площею 6500 м2. Тут облаштують 104 квартири та дворівневий підземний паркінг на 118 місць. Перші два поверхи займатиме спортивна інфраструктура, призначена для користувачів відкритого басейну, який облаштують навпроти комплексу.

Місцерозташування ділянки і ДПТ

«На відміну від детального плану, де було запроектовано велику будівлю, що займала по суті весь внутрішній простір, було прийняте рішення дуже сильно утиснути пляму забудови, сформувати житловий стовпчик і двоповерхову громадську частину. Перший поверх – це спортивна частина з переодягальнями і душовими для відкритого басейну, який буде поруч із будинком», – повідомив Антон Коломєйцев.

Візуалізація майбутнього комплексу

На засіданні виконавчого комітету 5 січня презентували проект громадського простору, який облаштують перед житловим комплексом. Концепція передбачає створення зеленого екрану та штучних водойм – ставка для акумуляції поверхневих стоків та прогулянкові алеї з дощовим садком. Упритул до простору облаштують відкритий басейн розміром 25х11 м. Виготовлення проекту профінансує ПП «Стріт Хол», що доєдналось до будівництва поруч.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Львівської міськради, за містобудівними умовами звернулось ПП «Спорт-Рекреація». Ця компанія будує поруч, на місці сихівських ставків, ЖК «Старий Сихів». Компанія повинна була облаштувати два озера, натомість збудувала житловий комплекс. Зараз тут збудовано п’ять 10-поверхівок. Через конфлікт із міською радою забудовник торік не міг отримати нові містобудівні умови, щоб добудувати останній шостий будинок – компанія не мала погодження від Украероруху. У 2021 році Восьмий апеляційний адміністративний суд зобов’язав виконавчий комітет видати містобудівні умови та обмеження на добудову тоді ще 36-метрового будинку. Касаційний суд провадження в цій справі закрив.

Згідно з аналітичним сайтом YouControl, ПП «Спорт-Рекреація» володіють Василь Грималяк, Тетяна Борис та Тарас Герега.