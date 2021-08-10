Виверження супроводжувалось гучним ревом та потоками лави

На італійському острові Сицилія вночі 9 серпня сталося виверження вулкану Етна. Про це повідомляє місцеве видання Rai News.

Виверження, яке розпочалося приблизно о 1:40 ночі та завершилось близько 5 ранку, супроводжувалось гучним ревом та потоками лави. Виверження вулкану спричинило землетрус магнітудою 4,5 бали.

Від вулкана піднялася хмара диму, тож рейси з аеропорту Катанії зранку 10 серпня були відкладені. Про постраждалих внаслідок виверження не повідомляється. Крім того, вулиці міста Цафферана-Етнеа поряд із найвищим і найактивнішим вулканом Європи вкрило вулканічним попелом.

За різними даними, висота Етни коливається від 3 326 до 3 350 метрів – вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів. Востаннє виверження одного з кратерів сталося на початку року.