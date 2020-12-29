На дорозі Червоноград–Перетоки за 10 млн грн відремонтували міст

У вівторок, 29 грудня, після ремонту для проїзду повністю відкрили міст на автомобільній дорозі Червоноград – Перетоки біля с. Бендюга на об'їзній дорозі Червонограда. Роботи виконувала підрядна організація «РБП Транс – Мост». Ремонт коштував майже 10 млн. грн. Про це інформує прес-служба ЛОДА.

«Міст, протяжність якого 133 м, перебував в аварійному стані і створював загрозу життю людей. Під час ремонту рух відбувався у реверсному режимі. Дорожники замінили деформаційні шви, залили нову накладну плиту та влаштували нове асфальтобетонне покриття», – розповів у коментарі ZAXID.NET заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.

За його словами, окрім цього об’єкту, також ремонтують ще дев’ять мостів на дорогах місцевого значення. На ремонтні роботи виділили понад 70 млн грн.

Зокрема йдеться про такі об’єкти: міст на дорозі Червоноград – Перетоки (початок робіт); міст на дорозі С140306 Городок — Зелений Гай (початок робіт); міст на дорозі О141001 Судова Вишня — Комарно (початок робіт); три мости на дорозі О140406 Східниця – Верхнє Синьовидне; ще два на дорозі С141516 Славське – Хащованя. Також мають завершити ремонт мосту на дорозі місцевого значення O141002 Нагірне – Добромиль та на мостовому переході через р. Ставчанка у с. Милошовичі на дорозі С141206 Пустомити – Семенівка.

За словами Юрія Бучка, наймасштабніший об’єкт – у с. Крушельниця. Міст протяжністю 852 м, який є одним із найдовших у західній Україні, планують відкрити навесні. Попередній міст був зруйнований повенями у 2008 році. А будівництво нового розпочали у 2019-му. Спочатку роботи планували завершити до кінця грудня, але через тривале виготовлення балок, здати міст в експлуатацію планують у квітні-травні 2021 року. Він має забезпечити сполучення Східниці із трасою Київ – Чоп. Вартість капітального ремонту – 65,5 млн грн. Роботи виконує «Онур».

Окрім того, за словами Юрія Бучка, наступного року планують розпочати роботи ще на майже 30 мостах. Зараз триває робота над виготовленням проектно-кошторисної документації.