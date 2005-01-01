Львів'янин, у якого відібрали 4-річного сина, напав на соцпрацівника

Соцпрацівник застосував травматичну зброю

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 16:295480

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У четвер, 28 грудня, у Львові на працівника Служби у справах дітей напав батько, у якого рік тому відібрали 4-річну дитину за неналежне виконання батьківських обов'язків. Соцпрацівник застосував травматичну зброю. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Конфлікт трапився на вул. Грінченка. Працівник відділу у справах дітей Шевченківського району прийшов на адресу по вул. Грінченка, де проживає сім’я, в якої у листопаді минулого року було відібрано дитину (хлопчика 4 роки) без позбавлення батьківських прав через неналежне виконання батьківських обов’язків. Матері дозволили забирати хлопчика додому на вихідні. Але цього разу дитину так і не повернули. Соцпрацівник прийшов з'ясувати причину.

«Відкрила двері мама дитини та повідомила, що її чоловік лупцює, вона в синцях навіть не може вийти на вулицю. Зайшли в хату: на підлозі лежить п’яний чоловік. Працівник відділу у справах дітей запропонував одягатись, щоб відвезти дитину в дитячий заклад. Раптово батько дитини встав з підлоги в явному стані алкогольного сп’яніння і вдарив працівника по голові», – процитували представника Служби у справах дітей у прес-службі ЛМР.

Повідомляють, що чоловік вдарив працівника Служби у справах дітей по голові, коли той впав на підлогу.

«Тоді працівник відділу у справах дітей вирвався в коридор та вистрелив у повітря з травматичної зброї. Але чоловік продовжив нападати, як наслідок він отримав поранення у живіт і в ногу», – розповіли також у Службі у справах дітей.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Хлопчика повернули у дитячий будинок.

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