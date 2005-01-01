Поліцейські встановили особу львів'янина, який повідомив про замінування дитбудинку

Львівські поліцейські встановили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування дитячого будинку. Ним виявився 55-річний мешканець Львова. Чоловікові загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у неділю, 24 грудня, о 18:30 в Личаківський відділ поліції надійшло повідомлення про замінування дитячого будинку на вул. Таджицькій, 23. На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби. Правоохоронці евакуювали з дитячого будинку 53 вихованців та 10 працівників закладу.

Пошукові роботи завершено о 20:50 год. Вибухового пристрою не виявлено.