У Львові перевіряли інформацію про замінування дитячого будинку

СуспільствоСофія Лазуркевич, 25 грудня3370

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У неділю, 24 грудня, до поліцейських надійшла інформація про замінування дитячого будинку для дітей-сиріт на вул. Таджицькій. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Повідомлення про замінування Львівського дитячого будинку №1 для дітей-сиріт надійшло о 18:20. Анонім не висував вимог, виконання яких могло б відвернути вибух.

«Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Працівниками Личаківського відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження будівлі дитячого будинку та прилеглої території (на час обстеження з приміщень будівлі було виведено 63 особи, з них 53 дитини та10 вихователів)», – йдеться у повідомленні.

О 20:50 пошукові роботи були завершені, правоохоронці не знайшли вибухівки. Наразі встановлюється особа, що повідомила неправдиву інформацію про замінування.

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