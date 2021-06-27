У суботу, 26 червня, двоє людей потрапили до Сколівської районної лікарні, після укусів змій.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОДА, у селі Жупани Стрийського району змія напала на місцеву 35-річну мешканку. Цей інцидент трапився по обіді, близько 14:20. Постраждала у стані середнього ступеня важкості одразу була госпіталізована.

Того ж дня вже у селі Тухолька, теж у Стрийському районі, від укусу змії постраждав 28-річний чоловік. Його у стані середнього ступеня важкості забрали до лікарні.

Нагадаємо, напередодні також у Стрийському районі 15-річну дівчину вкусила змія. Постраждала дівчина потрапила у реанімацію Сколівської районної лікарні, вона у стані середнього ступеня важкості.