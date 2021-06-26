У п’ятницю, 25 червня, на Львівщині від укусу змії постраждала 15-річна дівчина. Це мешканка Стрийського району. Дівчина перебуває у реанімації районної лікарні, йдеться у повідомленні департаменту цивільного захисту ЛОДА.

Інцидент трапився у селі Верхнячка, неподалік Славського. Змія вкусила 15-річну місцеву мешканку за праву ногу. Зараз дівчина у реанімації Сколівської районної лікарні, вона у стані середнього ступеня важкості.

Надзвичайники застерігають і нагадують, наближаться різко і швидко до змій – небезпечно. Побачивши змію не слід панікувати і бігти, а краще спокійно і тихо відійти назад.